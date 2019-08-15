РИАМО - 15 авг. В парке «Елочки» в Домодедове прошло мероприятие «Активного долголетия» — фестиваль йоги для людей преклонного возраста, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа Президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия в Домодедове прошли мастер-классы по йоге, занятия физкультурой, танцами и рукоделием. Участие в фестивале приняли около 500 жителей Подмосковья старшего поколения.

Самый опытный участник — Елена Милова — получил диплом. Женщина многие годы занимается йогой, буквально сделав ее частью своей жизни. В течение пяти лет она специально ездила в Индию, чтобы получить базовые знания.

Ранее на портале «Добродел» был проведен опрос, по итогам которого был составлен рейтинг популярных активностей среди пенсионеров. В него вошли скандинавская ходьба, плавание, туристические поездки, компьютерные курсы, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога. Разработаны специальные занятия, доступ к которым легко получить через приложение «Мобильный центр социальных услуг», доступное в App Store и Google Play.