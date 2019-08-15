РИАМО - 15 авг. В настоящее время число пострадавших при экстренной посадке самолета в поле около подмосковного аэропорта «Жуковский» составляет 75 человек, сообщает ТАСС.

По состоянию на 16 часов МЧС сообщало о том, что пострадали 74 человека, в том числе 19 детей. Один человек госпитализирован.

«По данным на 18:00 по Москве, медицинская помощь оказана 75 пассажирам, из них в больнице остается одна женщина», - сказал представитель центра медицины катастроф.

В четверг самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», летевший рейсом Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа. По данным экстренных служб, в двигатель попали птицы. Экипаж смог посадить воздушное судно и избежать трагедии. На борту находилось 226 пассажиров.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин будут награждены за профессионализм и проявленное мужество.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>