РИАМО – 15 авг. Станционный комплекс «Яхромская» войдет в Люблинско-Дмитровскую линию метро, власти Москвы выделили под его строительство пять участков земли, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Строительство станционного комплекса «Яхромская» на севере столицы позволит улучшить транспортное обслуживание таких районов, как Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово» – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Комплекс займет свое место на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро от станции «Селигерская» до станции «Дмитровское шоссе» («Лианозово»).

Участки под станцию предоставили ГУП «Московский метрополитен» по решению градостроительно-земельной комиссии столицы. Их общая площадь составляет порядка 2,5 гектара. Они расположены по адресу: Дмитровское шоссе, напротив владения №98, строение №1 (строительная площадка №33).

Возведение новой станции будут осуществлять в рамках инвестиционного проекта в соответствии с госпрограммой Москвы «Развитие транспортной системы».