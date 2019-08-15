РИАМО - 15 авг. Дальнобойщик по заданию увез из компании в новой Москве детское питание в Новосибирск, после чего перестал выходить на связь, следствие начало проверку, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

9 августа в 01:17 ночи водитель, мужчина 1986 года рождения, уехал с продукцией на фуре MAN со склада №3 в поселении Марушкинское. Генеральный директор организации заявил 14 августа заявил в полицию о краже товара.

«Связь с (водителем – ред.) отсутствует и его местонахождение неизвестно», — сказал собеседник агентства.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По словам генерального директора компании, материальный ущерб составил около 2, 334 миллиона рублей.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего они примут решение о возбуждении уголовного дела.