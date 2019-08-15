РИАМО – 15 авг. В отношении 25-летнего жителя Вологды возбудили уголовное дело за нападение на полицейского в Химках, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«По предварительным данным следствия, 15 августа 2019 года около 03:00 подозреваемый вместе с другом находился в лесном массиве на севере Москвы. Их заметили сотрудники патрульно-постовой службы УВД по САО Москвы во время патрулирования. На требование полицейских предъявить документы, подозреваемый с приятелем попытались скрыться», – говорится в сообщении.

Мужчины добрались до территории горокруга Химки, там их догнали полицейские. В этот момент 25-летний житель Вологды ножом нанес полицейскому ранение в область живота.

В машине подозреваемого нашли наркотики. Проводится проверка, вещество направили на исследование.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.