РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 авг. Детский сад «Теремок» на 360 мест откроют в поселке Мирный подмосковных Люберец в IV квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Члены партии «Единая Россия» проверили ход строительства детского сада №8 «Теремок». Он расположен по адресу: поселок Мирный, улица Свободы, дом №7.

«Детский сад будет открыт в IV квартале 2019 года. Это будет трехэтажное здание площадью почти пять тысяч квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на 15 групп для 360 детей в возрасте от 1,6 до 7 лет», – сказала куратор партийного проекта «Новая школа» Оксана Крамина.

Она добавила, что дошкольное учреждение оснастили современной мебелью и игровыми развивающими модулями. Для развития детей есть спортивный, музыкальный залы и компьютерный класс, а также кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, универсальные кружковые комнаты.

«В рамках реализации проекта «Новая школа» партийный актив осуществляет контроль за ходом строительства, чтобы детский сад был введен в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками», – отметила Крамина.

В детском саду №8 «Теремок» предусмотрены два производственных участка – пищеблок и прачечная. Также есть спортивная площадка. Для каждой группы предусмотрели отдельный участок, на котором размещены малые игровые формы и теневые навесы.

В дошкольном учреждении предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения всех категорий маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований и норм.