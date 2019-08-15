РИАМО – 15 авг. Банк «Возрождение» снизил ставки по всем видам ипотечных кредитов, минимальная ставка банка по базовым ипотечным программам «Новостройка» и «Вторичный рынок» теперь составляет всего 9% годовых, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Ипотеку с господдержкой», или, как ее еще называют, «Детскую ипотеку», можно оформить по минимальной на рынке ипотечного кредитования ставке 4,5% годовых.

«По ставке 9% годовых в «Возрождении» можно также рефинансировать ипотеку, ранее оформленную в другом банке. Кроме того, снижены ставки по кредитам на приобретение готового дома с земельным участком до 10,5% годовых (ранее ставка составляла 11,49%) и ипотеке на машино-место до 12% годовых (ранее ставка была 13%)», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина отметила, что ипотека пользуется стабильным спросом среди клиентов, именно поэтому «Возрождение» при каждой возможности проводит снижение ставок. На сегодняшний день ставка по продукту «Ипотека с господдержкой» в размере 4,5% годовых является самой низкой на рынке.

«Банк «Возрождение» принимает активное участие в реализации госпрограмм, связанных с улучшением условий жилищного кредитования. Согласно недавнему исследованию аналитического центра «Русипотека» «Возрождение» вошло в топ-10 банков-участников программы «Детская ипотека». С момента запуска программы – в феврале 2018 года – банком выдано таких кредитов на сумму более 480 миллионов рублей», — добавила Шабунина.

По условиям ипотечных программ банка приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты на первичном или вторичном рынках жилья можно при первоначальном взносе от 20% на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 30 миллионов рублей.

По программе «Ипотека с господдержкой» для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, можно приобрести квартиру при первоначальном взносе от 20% на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 12 миллионов рублей.