РИАМО - 15 авг. Глава Ленинского района Валерий Венцаль прокомментировал инцидент с грубым поведением водителя маршрутки, которая следовала от станции метро «Домодедовская» до Видного, глава муниципалитета подчеркнул, что перевозчикам необходимо ввести стандарты корпоративной культуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Ранее в соцсетях распространили видео, на котором видно, что водитель маршрутки не только не довез пассажиров до нужной остановки, но еще и нагрубил. Молодые люди записали минутное видеообращение около маршрутки №364, следовавшей от станции метро «Домодедовская» до Видного.

«Компания-перевозчик доложила, что приняла решение расстаться с водителем. И мы не намерены объяснять перевозчикам и водителям правила этикета. Перевозчикам давно пора ввести стандарты корпоративной культуры. Все должно быть цивилизованно», — сказал Венцаль.

Как отмечается на портале «Видное News», по словам представителя компании-перевозчика ООО «Домтрансавто» Алексея Кондакова, с личным составом постоянно проводится профилактическая работа о нормах поведения водителя во время работы на маршруте.

«Действительно существует проблема сбоя работы терминалов. Но это никак не оправдывает поведение водителя. В любом случае он должен быть сдержан, и при неработающем терминале обязан перевозить пассажиров бесплатно», — отметил Кондаков.

Он уточнил, что водитель Сергей Анисомян уже уволен за неподобающее поведение.