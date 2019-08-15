РИАМО - 15 авг. Совет муфтиев и Духовное управление мусульман РФ представили к награде пилота Дамира Юсупова, удачно посадившего пассажирский самолет на поле в Раменском городском округе Подмосковья, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Совета муфтиев России (СМР).

«Наш единоверец Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин совершили по истине героический подвиг, по воле Всевышнего экстренно посадив самолет Москва - Симферополь Дамира Юсупова по праву можно назвать достойным сыном татарского народа. В Священном Коране сказано: «...кто сохранит жизнь одному человеку, тот словно сохранит жизнь всему человечеству», - сказал председатель СМР и ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин.

Духовный лидер российских мусульман лично наградит командира воздушного судна Дамира Юсупова медалью СМР «За заслуги».

Авиалайнер Airbus А-321, которым управляли Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершил аварийную посадку недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа. В этот момент на его борту находилось 226 человек, в том числе шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали.