РИАМО - 15 авг. За медицинской помощью после происшествия с аварийно приземлившимся в Раменском округе Airbus A-321 обратились 74 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 16:00, по данным ГКУЗ Московской области ТЦМК, 74 пассажира самолета, из них 19 детей, обратились за медицинской помощью. Госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся 29 единиц техники, 67 человек, в том числе от МЧС - семь единиц техники, 18 человек.

Авиалайнер Airbus А-321 «Уральских авиалиний», летевший рейсом Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа вскоре после взлета. По данным экстренных служб, в двигатель попали птицы. Экипаж смог посадить самолет и избежать трагедии. На борту находилось 226 пассажиров.

Часть людей уже вылетела в Симферополь из «Жуковского», еще 53 отправятся в Крым из «Домодедова», однако большинство решили сдать билеты.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>