РИАМО - 15 авг. После окончания реставрации Северный речной вокзал станет общественным пространством с транспортной функцией, также комплексно благоустроят парк Северного речного вокзала, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход реставрации Северного речного вокзала. Реставрацию вокзала планируют завершить в 2020 году. Так, в ходе работ отреставрируют башенные часы XVIII-XIX веков, панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик, звезду со шпиля и люстры 1937 года.

«После окончания реставрации Северный речной вокзал станет общественным пространством с транспортной функцией. Здание будет круглый год доступно для посетителей. Там расположатся ресторан, кафе и магазины с сувенирами», — говорится в сообщении.

Набережную и площадь у здания Северного речного вокзала благоустроят в едином стиле. В их оформлении используют натуральные материалы и цвета – белый, серый и бежевый. Для детей будет установлена спортивно-игровая площадка со скалодромом и другими игровыми комплексами.

Вдоль всей набережной будет оборудована велодорожка длиной 1,2 километра. В южной части набережной обустроят зону отдыха с тремя бассейнами, кафе на 130 мест и зоной проката катеров.

«Кроме того, неподалеку от вокзала будет создан пересадочный узел для приема туристических автобусов. Здесь туристы смогут пересесть на электрические шаттлы, которые доставят их до причала. Это позволит сохранить экологию парка», — добавляется в сообщении.

Также будет организовано электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, что позволит отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки.

В 2020 году проведут комплексное благоустройство парка Северного речного вокзала. По замыслу авторов проекта, парку Северного речного вокзала предполагается вернуть его историческую функцию – места круглогодичного отдыха для всех категорий горожан.