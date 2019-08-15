РИАМО - 15 авг. Из-за митинга 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве будет ограничено движение на нескольких улицах, кроме самого проспекта изменения в схеме движения коснутся улице Маши Порываевой, говорится в сообщении транспортного комплекса Москвы.

Власти Москвы санкционировали проведение митинга КПРФ за честные выборы 17 августа, акция состоится на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома №9. Ожидается до 5 тысяч участников.

«На проспекте Академика Сахарова в районе дома №9 17 августа с 02:00 до 07:00 ограничат движение автотранспорта по двум крайним левым полосам в каждом направлении», - говорится в сообщении.

Позже, с 07:00 до 18:00, движение на проспекте Сахарова от переулка Докучаева до Садового кольца будет полностью перекрыто. С 07:00 до 18:00 17 августа также ограничат движение по улице Маши Порываевой от Каланчевской улицы до переулка Докучаева.