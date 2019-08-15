РИАМО - 15 авг. Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене на два месяца, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 13.08.2019 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Лыхмусу Сергею Викторовичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ», - сказал собеседник агентства.

Лыхмуса отправили под арест на два месяца, до 12 октября 2019 года.