РИАМО – 15 авг. К спецоперации по поимке стрелка в Котельниках присоединились кинологи, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

Инцидент со стрельбой произошел около 14:00-15:00 в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники. Неизвестный мужчина произвел одиночный выстрел, после чего забаррикадировался в эконом-парикмахерской по адресу: Белая Дача, дом №53. В результате стрельбы никто не пострадал. Ведутся переговоры.

«Первые службы прибыли на место стрельбы через 15 минут (после выстрела – ред.). Сейчас также к спецоперации присоединились кинологи», – сказал сотрудник.

По его словам, на месте находятся сотрудники полиции и Росгвардии, представитель Люберецкой прокуратуры, скорая помощь, начальник МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Романцев.