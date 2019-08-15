РИАМО - 15 авг. Построить многофункциональный центр с парковкой сможет новый собственник 99% доли в уставном капитале транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Победитель конкурса должен будет построить многофункциональный центр с магазинами, местами досуга и развлечений, точками общественного питания. Общая площадь объекта превысит 48 тысяч квадратных метров. Там также появится подземный паркинг.

«При выборе победителя будет оцениваться не только предложенная цена контракта, но и соответствующий опыт реализации девелоперских проектов, а также совокупность размера выручки и размера чистых активов», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

ТПУ «Некрасовка» расположится около станции «Некрасовка» одноименной линии метро. Ежегодно ТПУ будут пользоваться, по оценкам экспертов, не менее 25,6 миллиона пассажиров. Вокруг него расположатся жилые кварталы.

В составе ТПУ «Некрасовка» также появятся физкультурно-оздоровительный комплекс с Ледовым дворцом, бассейном и спортивными залами.

Руководитель департамента стратегического консалтинга Cushman & Wakefield Юлия Токарева отметила, что расположение лота в непосредственной близости к транспортному хабу является преимуществом и обеспечивает расширение зоны охвата для будущего объекта.

«Такая локация, в свою очередь, влияет на привлекательность проекта для различных сегментов бизнеса – торговли, сервиса, в том числе спортивной и развлекательной функций. Учитывая расположение и наличие большого количества жилья в зоне охвата, торговая и сервисная функции являются перспективными и целесообразными», - отметила она.

Стартовая цена лота – 99 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 17 сентября 2019 года. Вскрытие заявок пройдет 18 сентября.