РИАМО - 15 авг. Семь пассажиров рейса Airbus A-321, который совершил экстренную посадку в поле, уже вылетели в Симферополь из аэропорта «Жуковский», однако большинство людей отказались лететь, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы аэропорта «Жуковский».

«В данный момент семь пассажиров вылетели в Симферополь рейсом в 16:40 из аэропорта Жуковский. 53 человека по желанию направились в гостиницу «Домодедова» в ожидании рейса, который будет в 20:30. . Больше половины пассажиров отказались лететь и попросили вернуть билеты», - сказал собеседник агентства.

По его словам, багаж второй группы пассажиров, которая вылетает из «Домодедова» в 20:30, либо полетит вместе с ними одним рейсом, либо будет доставлен в Симферополь отдельно. Тем, кто отказался от перелета, уже вернули деньги за билет, а багаж будет выдан либо в аэропорту, либо по тому адресу, который укажут пассажиры.

Авиалайнер Airbus А-321 «Уральских авиалиний», летевший рейсом Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа вскоре после взлета. По данным экстренных служб, в двигатель попали птицы. Экипаж смог посадить самолет и избежать трагедии. В салоне находились 226 пассажиров. 55 человек обращались за медицинской помощью.

По решению перевозчика и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>