РИАМО – 15 авг. Причиной конфликта со стрельбой в подмосковных Котельниках стал уход жены от стрелка, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент со стрельбой произошел около 14:00-15:00 в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники. Неизвестный мужчина произвел одиночный выстрел, после чего забаррикадировался в парикмахерской в доме 353 микрорайона. В результате стрельбы никто не пострадал. На месте находится скорая помощь, полиция, Росгвардия. Идут переговоры.

«Мужчина русский, возраст около 40 лет. От него ушла жена, поэтому он с ружьем пришел к ней разбираться», – сказал собеседник.