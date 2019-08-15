РИАМО - 15 авг. Мужчина, который устроил стрельбу из-за бытового конфликта в подмосковных Котельниках и забаррикадировался в помещении, оказался местным жителем, с ним ведут переговоры, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В МУ МВД России «Люберецкое» Московской области поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы.

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в магазин вошел мужчина и произвел один выстрел из неустановленного оружия в потолок. Продавцы и посетители покинули место происшествия, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Злоумышленник закрылся в магазине, с ним ведут переговоры. Это местный житель 1968 года рождения. По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве. Проводятся мероприятия по задержанию правонарушителя.