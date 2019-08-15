РИАМО - 15 авг. Автомобиль Skoda въехал в автобусную остановку на Старой площади в Москве, в ДТП пострадали три человека, которые находились в машине, сообщил в четверг сотрудник пресс-службы ГИБДД по столице.

«На Старой площади, дом №2 около 17:15 легковой автомобиль Skoda вылетел на автобусную остановку. По предварительной информации, пострадало три человека в автомобиле Skoda», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются.

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