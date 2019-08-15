РИАМО - 15 авг. В южной части города Троицк в новой Москве планируют реконструировать дороги, проект планировки территории одобрила Градостроительно-земельная комиссия, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Проектом планировки территории данного линейного объекта предусмотрено строительство двух боковых проездов вдоль Калужского шоссе и эстакады на пересечении Калужского шоссе и автодороги на Минзаг, продление улиц Академика Черенкова, Академика Франка и Академика Дыхне, расширение Промышленной и Физической улиц», — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что протяженность каждого из боковых проездов вдоль Калужского шоссе составит 810 метров, их максимальная ширина достигнет 10,5 метров. Улицы во время реконструкции расширят до четырех полос, по две полосы будет в каждом направлении.

«Суммарная протяженность строящейся и реконструируемой улично-дорожной сети составит почти 7670 метров. Для безопасного передвижения пешеходов на всех улицах будут обустроены тротуары. На улицах Академика Черенкова и Академика Франка появятся еще и велодорожки», - добавила Пятова.