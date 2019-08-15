РИАМО – 15 авг. В центрах «Мои документы» появились две новые услуги комитета государственного строительного надзора Москвы, теперь горожане могут подать уведомление о планируемом и оконченном строительстве (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов, расположенных во всех округах, кроме Троицка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Троицке такие услуги предоставляет администрация городского округа.

«Уведомления можно подать по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к адресу регистрации владельца недвижимости и местонахождению объекта», – говорится в сообщении.

К тому же в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, есть возможность провести кадастровый учет и государственную регистрацию прав на жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.

Это можно сделать до 1 марта 2021 года.

Центры госуслуг открыты во всех районах столицы с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы ЦАО и ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.