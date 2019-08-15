РИАМО - 15 авг. В Бутырском районе Москвы неизвестные затолкали в свою машину молодого человека, и под угрозой физической расправы заставили его отдать свой мобильный телефон, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

14 августа в час дня возле дома №2, корпус 2 по улицу Новодмитровская к пострадавшему, молодому человеку 1994 года рождения, подошли двое незнакомцев, и против его воли посадили в свой автомобиль Volkswagen Polo.

«(Там они – ред.) закрыли ему лицо тканью и, угрожая физической расправой, потребовали денежные средства, после чего нанесли побои, забрали телефон сотовой связи, высадили его у станции метро «Савеловская» и скрылись», — сообщил собеседник агентства.

В этот же день, в четыре часа вечера, пострадавший сообщил о грабеже в полицию. В медицинское учреждение он не обращался.

Полиция начала устанавливать государственный номер машины злоумышленников. Также следователи организовали проверку: они осматривают место происшествия и проводят судебную экспертизу. После окончания этих работ они решат вопрос о возбуждении уголовного дела.