РИАМО – 15 авг. Пассажиры аварийно приземлившегося в Раменском городском округе самолета «Уральских авиалиний» получат по 100 тысяч рублей компенсации, сообщает в четверг ТАСС.

Авиалайнер Airbus А-321, летевший рейсом Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа вскоре после взлета. По данным экстренных служб, в двигатель попали птицы. Экипаж смог посадить самолет и избежать трагедии. В салоне находились 226 пассажиров. 55 человек обращались за медицинской помощью.

«На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей», - сказал заместитель генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».