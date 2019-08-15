РИАМО – 15 авг. Жителям Подмосковья в очередной раз напомнили об опасности грибов, которые растут вдоль трасс и промышленных предприятий, «грибную охоту» лучше совершать в наиболее экологически чистых районах, на лужайках и опушках лесов, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
Из-за дождливой погоды, которая установилась этим летом, в лесах Подмосковья можно встретить в бесчисленном количестве подберезовики, подосиновики, моховики, рыжики, говорушки, сыроежки.
«Лесничие советуют собирать грибы на опушках леса, вдоль лесных дорог, просек, на лужайках. Там грибов больше. А вот густые заросли и слишком высокий травостой считаются менее подходящими местами для сбора этих даров леса», – говорится в сообщении.
Кроме того, жителей Подмосковья поджидает другая опасность – ядовитые грибы. Бледные поганки, красный, белый и пантерный мухоморы, говорушка восковатая (в простонародье «воскушка»). Многие из них трудно отличить от съедобных.
Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников отметил, что собирать нужно только те грибы, в безопасности которых уверены на 100%.
«Не пробуйте незнакомые грибы. Ни в сыром виде, ни после отваривания – не все виды ядов распадаются при тепловой обработке. Не собирайте грибы вдоль шоссе и рядом с промышленными предприятиями. Выбирайте наиболее экологически чистые районы, собирайте только те грибы, которые известны вам», – подчеркнул он.
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный?
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Пройдите викторину РИАМО и проверьте, сможете ли вы отличить съедобный гриб от несъедобного.
Это ложный белый. Главное отличие белого гриба – белая мякоть и светлая ножка с хорошо различимой светлой «сеточкой». У желчного гриба (ложного белого) она бурая, темно-коричневая, желтоватая или желто-коричневая.
Да, у лисички есть опасный двойник ядовито-оранжевого цвета
В лесах встречается ложная лисичка, или говорушка оранжевая. В некоторых странах она считается съедобным грибом низкого качества, способным вызывать галлюцинации и небольшие расстройства кишечника. В России это условно-съедобный гриб, который все же не стоит употреблять в пищу.
Нет, лисичку ни с чем не спутаешь
Лисичка – условно-съедобный гриб и требует сильной термообработки
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (11/11)
В рыжиках содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез.
Нет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Вряд ли, слишком яркий цвет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Грибник 80 уровня
Видимо, вы грибник со стажем и все грибы знаете в лицо, так что ложными двойниками вас не смутить. Вы точно знаете, какой гриб съедобный, а какой не стоит класть в корзинку. Правда, когда обычные грибы приедаются, вы не прочь поэкспериментировать и нажарить сковородочку съедобных серых «зонтиков».
Без «грибного» мобильного приложения, атласа-определителя или опытного соседа-грибника вам в лес лучше не ходить. А то насобираете каких-нибудь сатанинских или желчных грибов, приняв их за белые! Отравление – еще не самое страшное, что может случиться, если вы решите определить на вкус – какой гриб, ядовитый или съедобный.
В разгар грибного сезона вы поддаетесь общему ажиотажу и мчитесь в лес с утра пораньше. Однако опыта у вас пока маловато. Белый, сыроежку и подосиновик вы, скорее всего, узнаете. А вот разноцветные волнушки, зонтики и рядовки повергают вас в замешательство. Чтобы не рисковать, не кладите незнакомые грибы в корзинку.
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