РИАМО – 15 авг. Жителям Подмосковья в очередной раз напомнили об опасности грибов, которые растут вдоль трасс и промышленных предприятий, «грибную охоту» лучше совершать в наиболее экологически чистых районах, на лужайках и опушках лесов, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Из-за дождливой погоды, которая установилась этим летом, в лесах Подмосковья можно встретить в бесчисленном количестве подберезовики, подосиновики, моховики, рыжики, говорушки, сыроежки.

«Лесничие советуют собирать грибы на опушках леса, вдоль лесных дорог, просек, на лужайках. Там грибов больше. А вот густые заросли и слишком высокий травостой считаются менее подходящими местами для сбора этих даров леса», – говорится в сообщении.

Кроме того, жителей Подмосковья поджидает другая опасность – ядовитые грибы. Бледные поганки, красный, белый и пантерный мухоморы, говорушка восковатая (в простонародье «воскушка»). Многие из них трудно отличить от съедобных.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников отметил, что собирать нужно только те грибы, в безопасности которых уверены на 100%.

«Не пробуйте незнакомые грибы. Ни в сыром виде, ни после отваривания – не все виды ядов распадаются при тепловой обработке. Не собирайте грибы вдоль шоссе и рядом с промышленными предприятиями. Выбирайте наиболее экологически чистые районы, собирайте только те грибы, которые известны вам», – подчеркнул он.