РИАМО - 15 авг. В Серпухове мужчина похитил телефонный кабель из жилого дома, оставив без телефонной связи его жителей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Серпуховского отдела вневедомственной охраны увидели возле дома на улице Осенняя мужчину, который вылезал из окна подвального помещения с оптоволоконным кабелем. Увидев сотрудников Росгвардии, он бросил его на дорогу и предпринял попытку скрыться, но сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали мужчину.

«Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. В беседе со стражами правопорядка мужчина признался, что срезал телефонный кабель, принадлежащий одной из компаний, для дальнейшей продажи», — говорится в сообщении.

Мужчину передали в отдел полиции. По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.