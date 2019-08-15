РИАМО - 15 авг. На 150 дорогах восьми городских округов Московской области выполнили ремонт дорожного покрытия по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В число этих округов вошли Бронницы, Серебряные Пруды, Жуковский, Ивантеевка, Ступино, Шаховская, Электрогорск и Лотошино.

«На территории восьми городских округов завершен ремонт дорог, предусмотренный программой этого года. Так, в муниципалитетах отремонтировано дорожное покрытие на 151 участке протяженностью 165 километров», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Всего на сегодня в регионе отремонтировано более 1,5 тысяч дорог протяженностью 1,9 тысячи километров, что составляет 80% от общего плана ремонта дорожной сети в 2019 году. Работы продолжаются на 228 автомобильных дорогах.

Наибольший объем работ среди восьми муниципалитетов был выполнен в Жуковском (19 участков длиной 18 километров), Серебряных Прудах (13 участков длиной 23 километра), Шаховской (38 участков длиной 31 километр) и Ступине (42 участка длиной 60 километров). На дорогах заменили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку, в том числе на участках: по улицам Фрунзе и Амет-Хан Султана в Жуковском, на дорогах М-9 «Балтия» Городково – Ядрово – Гордино с 0 по 7 километр в городском округе Шаховская и Ступино – Малино с 8,1 по 9,4 километра в городском округе Ступино.

Также укладку покрытия в полном объеме завершили на региональных дорогах в трех муниципалитетах: в Королеве (один участок длиной 0,7 километра), в Сергиевом Посаде (15 участков длиной 66,3 километра) и в Мытищах (пять участков длиной 12,6 километра).

Ремонт дорог местного значения завершен в 35 городских округах, в том числе на территории Воскресенска (52 участка; 17,4 километра), Каширы (25 участков; 9,5 километра), Дмитровского (14 участков; 7,15 километра), Химок (18 участков; 14,8 километра), Рузского (25 участков; 20 километров), Раменского (35 участков; 14,9 километра), Коломенского (59 участков; 21,8 километра).

В Подмосковье ремонтные работы на региональной дорожной сети ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году, согласно программе, отремонтируют 471 участок региональных дорог общей протяженностью более 1,6 тысячи километров.

Всего асфальтобетонное покрытие заменят более чем на 1,9 тысячи дорог протяженностью около 2,5 тысяч километров. Из них по итогам голосования на портале «Добродел» включены более 600 дорог протяженностью порядка 700 километров. В 27 муниципальных образованиях более 50% планов ремонта в этом году составлено по предложениям граждан.

С полным адресным списком ремонта дорог, тротуаров и территорий социально-значимых объектов в 2019 году можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.