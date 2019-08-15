РИАМО – 15 авг. В Подмосковье стартовал конкурс для граждан пожилого возраста «Ты супер!», мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Конкурс направлен на поддержание активного образа жизни граждан старшего возраста, сохранения их физического и психического здоровья.

«Конкурс проходит в четыре этапа. Сейчас идет муниципальный – по направлению визитная карточка. Здесь пожилым гражданам предстоит ответить на вопрос, почему они считают себя супер бабушками и дедушками. Конкурсанты готовят короткое выступление с самопрезентацией, «Супер STYLE» – эта номинация для тех, кто следит за последними новинками в модной индустрии и имеет навыки шитья одежды», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, также предусмотрены творческие и кулинарные номинации.

«По итогам конкурса мы выберем супербабушку и супердедушку Подмосковья», – дополнила Фаевская.