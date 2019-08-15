РИАМО – 15 авг. Спасатели в Ступине оперативно извлекли собаку из водосточной трубы на мосту, вытянув животное из западни с помощью самозатягивающейся петли, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

14 августа жители СНТ «Возрождение» обратились за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу «Система – 112». Спасатели поисково-спасательного отряда №16 Ступинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» оперативно прибыли на место происшествия, оценили обстановку и приступили к спасательным работам.

«Специалисты завязали самозатягивающуюся петлю на конце веревки, накинули ее на тело застрявшей собаки и аккуратно извлекли ее на поверхность», – сказал старший смены спасателей Андрей Скворцов.

После извлечения собаки из водосточной трубы ее передали в руки хозяина, который поблагодарил спасателей за помощь, оказанную любимому питомцу.