РИАМО - 15 авг. В Подмосковье и Москве в конце текущей недели погода ухудшится, ожидаются дожди и грозы, но в начале следующей недели воздух хорошо прогреется, температура может достичь плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ближайшие дни температура будет колебаться около или выше нормы, пройдут дожди. 16 августа и в выходные облака и дожди ограничат прогрев температуры. Затем потеплеет, и в начале новой недели средняя температура превысит норму на 3-4 градуса.

«В пятницу в зоне фронтального раздела, входящего в систему южного циклона, пройдет дождь, днем в отдельных районах прогнозируются гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Ночью в Москве – 13-15 градусов, по области – 10-15 градусов, днем – 19-21 градус и 17-22 соответственно», — говорится в сообщении.

В выходные показания термометров существенно не изменятся. 17 августа будет дождливым, а 18 августа дожди уже будут менее интенсивными.

В начале новой недели атмосферное давление вырастет, дожди станут небольшими и кратковременными и пройдут лишь местами. Они не помешают прогреву воздуха, и после полудня температура сможет достичь плюс 22-27 градусов.