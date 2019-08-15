РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. Власти Подольска проверят законность установки вышки на Красногвардейском бульваре и снесут ее, если она не прошла согласование, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

С учетом высоты вышек сотовой связи 30 метров, разрешенное для размещения вышек сотовой связи, составляет 10 метров, и это не может не вызвать недовольство граждан. С начала текущего года в адрес администрации поступило порядка 35 жалоб от жителей Подольска.

«В Подольске выдачу разрешений на размещение вышек сотовой связи оказывает комитет по строительству и архитектуре администрации. Также он устанавливает законность возведения вышек, в том числе на Красногвардейском бульваре у дома №11, где установили две опоры. В комитете есть разрешительная документация на установку одной опоры, а на другую отсутствует, она была возведена без согласования с администрацией. В случае, если опора установлена незаконно, власти примут необходимые меры по ее сносу», – говорится в сообщении.

Согласно данным публичной кадастровой карты, под двумя опорами сформированы земельные участки, один из них под предполагаемой самовольно установленной опорой попадает в полосу отвода дороги. Комитет по строительству и архитектуре запросил сведения о правах на земельные участки в Едином государственном реестре прав и в комитете имущественных и земельных отношений для установления законности формирования земельных участков под опорами в целях дальнейшей работы.

«С 2016 по 2019 годы в комитет по строительству и архитектуре было подано 254 заявки на выдачу разрешений на установку вышек сотовой связи. Комитет выдал 79 разрешений, из которых в 68 случаях организации обращались за ордерами на земляные работы для монтажа опор. Также поступило 95 обращений за получением ордеров на земляные работы при замене опор городского освещения на опоры двойного назначения», – уточняется в сообщении.

Перед размещением оборудования на вышке оператор сотовой связи должен разработать проект, где учитывается мощность и направление электромагнитного излучения, и согласовать его в Роспотребнадзоре. После включения оборудования оператор сотовой связи выполняет замер электромагнитного излучения по факту и оформляет протокол, данные которого не должны превышать расчетные установки. Именно оператор несет ответственность за размещение оборудования, которое должно соответствовать всем санитарным нормам.