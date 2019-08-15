РИАМО - 15 авг. С сентября 2017 года в Москве действует программа «Музеи — детям», благодаря которой школьники имеют возможность посещать все музеи города бесплатно, почти миллион детей воспользовались программой с момента ее основания, сообщил журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«У нас в городе реализуется проект мэра Москвы «Музеи — детям». Вход во все музеи Москвы для детей бесплатный. Это очень важно, потому что по этой программе музеи посетили около миллиона ребят. Сегодня воспитанием детей занимается не только двор, но уже и интернет, где можно найти не самую хорошую информацию. Мы должны создавать некую среду, которая бы позволяла ребятам выбирать альтернативу всему такому плохому и деструктивному», - сказал Кибовский.

Он добавил, что примерно треть детей из миллиона благодаря программе посетили столичные музеи впервые.