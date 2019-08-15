РИАМО - 15 авг. На станциях столичного метрополитена «Спартак» и «Тушинская», которые находятся рядом со стадионом «Открытие Арена», вечером в четверг могут ввести ограничения на вход и выход, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

В 19:45 на стадионе «Открытие Арена» пройдет футбольный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На поле встретятся команды «Спартак» и «Тун». Ближе всего к стадиону находятся станции «Спартак» и «Тушинская», поэтому они в четверг в вечернее время могут быть загружены сильнее обычного.

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок», - говорится в сообщении.

Московское метро порекомендовало заранее планировать поездку и покупать билеты в обратную сторону, что поможет сэкономить время после матча. На турникетах, отмеченных специальными наклейками, можно оплатить проезд с помощью банковской карты.