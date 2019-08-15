РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 авг. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина встретилась с участницами концертного хора девочек «Алые паруса» и их родителями, она поздравила юных хористок с успехом на Гран-при наций.

Несколько дней назад коллектив вернулся из Швеции, где на Гран-при наций девочки выиграли две золотые медали в номинациях «Духовная музыка с сопровождением» и «Детский хор».

«Вы большие молодцы. Ваша хоровая школа – достояние города. От всей души поздравляю вас, наставников и школу с этими результатами», – сказала Хаймурзина.