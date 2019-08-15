РИАМО - 15 авг. В столичном Музее космонавтики после масштабной модернизации открылся зал «Утро космической эры», который рассказывает о первых достижениях человечества в освоении космоса, передает корреспондент РИАМО.

В зале появилось большое количество новых экспонатов, установлено современное экспозиционное оборудование и создана электронная экспозиция, которая позволяет глубже раскрыть историю космонавтики.

«Наш Музей космонавтики является одним из самых посещаемых музеев нашего города. Только в прошлом году его посетили 654 тысячи человек. Сегодня радостное событие. Открывается главный зал музея. Здесь экспонаты являются реликвиями», - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Директор Музея космонавтики в Москве Наталья Артюхина добавила, что новые экспонаты создают более целостное представление о том, почему наша страна была лидером в покорении космоса.

«Наша экспозиция логически выстроена. То есть это первый спутник, программа «Восток», выход в открытый космос и освоение луны. В эти комплексы добавлены экспонаты, которые еще больше иллюстрируют, в чем мы первые. Чтобы у наших посетителей складывалось целостное представление, почему Советский Союз был первым в освоении космоса», - добавила Артюхина.