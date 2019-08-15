РИАМО - 15 авг. Столичные власти санкционировали проведение митинга КПРФ за честные выборы на проспекте Академика Сахарова, акция состоится 17 августа, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Второго августа в мэрию поступило уведомление от Московского городского отделения КПРФ о проведении 17 августа митинга за честные и чистые выборы. Организаторы заявили площадкой мероприятия площадь Революции (площадка между гостиницей «Метрополь» и сквером с памятником Карлу Марксу).

«По договоренности с организаторами проведение митинга согласовано на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома №9», - говорится в сообщении.

Предполагается, что в митинге коммунистов примут участие до 5 тысяч человек. Акция продлится с 12:00 до 15:00.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать проведение 17 августа шествия оппозиции в центре города, поскольку организаторы публичного мероприятия нарушили сроки подачи уведомления.