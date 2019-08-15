РИАМО – 15 авг. Росгвардия работает на месте стрельбы в микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель «ЕДДС Котельников» Роман Медведев.

Инцидент со стрельбой произошел около 14:00-15:00 в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники. Неизвестный мужчина произвел одиночный выстрел. В результате стрельбы никто не пострадал. На месте находится скорая помощь и полиция.

«Факт стрельбы в микрорайоне Белая Дача подтверждаем. На месте работает специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии и другие силовые структуры», – сказал Медведев.

Он добавил, что стрелок забаррикадировался в здании парикмахерской. По словам местных жителей, это эконом-парикмахерская по адресу: микрорайон Белая дача, дом №53.