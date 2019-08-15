РИАМО - 15 авг. Самолет «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле в Раменском городском округе Подмосковья, не подлежит восстановлению, сообщил РИАМО представитель пресс-службы авиакомпании.

Авиалайнер Airbus А-321, летевший рейсом Жуковский – Симферополь, совершил экстренную посадку в поле недалеко от деревни Рыбаки Раменского городского округа вскоре после взлета. В момент инцидента на борту самолета находилось 226 пассажиров. 55 пассажиров обращались за медицинской помощью.

«Самолет восстанавливать не будут. Он не подлежит восстановлению», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время по факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».