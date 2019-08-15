РИАМО - 15 авг. Транспортные карты «Стрелка» с эксклюзивным космическим дизайном уже доступны во всех МФЦ Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В августе Минтранс Подмосковья совместно с АО «Расчетные решения» и киностудией «КиноАтис» выпустил транспортные карты учащихся с изображениями персонажей мультфильма «Белка и Стрелка», - говорится в сообщении.

Это лимитированная серия с особым дизайном, которая состоит из 50 тысяч экземпляров. Получить такую карту можно будет в течение года. Для этого необходимо подать предварительную заявку через региональный портал госулуг.

Оплатить проезд «Стрелкой» можно на всех видах общественного транспорта Московской области: автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы, включая водный транспорт, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах.