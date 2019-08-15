РИАМО - 15 авг. В 2020 году завершат реставрацию Северного речного вокзала, приведут в порядок также набережную и парк, сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
«Одна из проблем, с которой часто обращались ко мне москвичи: «Спасите Северный речной вокзал, символ города пяти морей». Мы полтора года назад забрали себе этот уникальный объект, провели исследования, сделали проект научной реставрации и приступили к активным работам. В следующем году он будет возрожден во всей своей красе», - сказал Собянин.
Он добавил, что будет реконструирован причал, появится первоклассная набережная, предназначенная не только для причалов судов, но и для прогулок и активного отдыха москвичей.
Мэр рассказал, что планируется отреставрировать исторический парк.
Кроме этого, планируется построить канатную дорогу, чтобы жители Северного и Южного Тушина могли добраться на другую сторону реки.
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