РИАМО - 15 авг. В 2020 году завершат реставрацию Северного речного вокзала, приведут в порядок также набережную и парк, сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Одна из проблем, с которой часто обращались ко мне москвичи: «Спасите Северный речной вокзал, символ города пяти морей». Мы полтора года назад забрали себе этот уникальный объект, провели исследования, сделали проект научной реставрации и приступили к активным работам. В следующем году он будет возрожден во всей своей красе», - сказал Собянин.

Он добавил, что будет реконструирован причал, появится первоклассная набережная, предназначенная не только для причалов судов, но и для прогулок и активного отдыха москвичей.

Мэр рассказал, что планируется отреставрировать исторический парк.

«Исторический парк, который является памятником культурного наследия, тоже будет полностью отреставрирован и приспособлен к современному использованию - спортивные, детские площадки», - уточнил мэр.

Кроме этого, планируется построить канатную дорогу, чтобы жители Северного и Южного Тушина могли добраться на другую сторону реки.