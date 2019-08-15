РИАМО – 15 авг. Бесплатные площадки для спортивных игр открыты для жителей столицы в 26 парках, все желающие могут поиграть в пляжный и классический футбол, волейбол и баскетбол, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, любителям пляжного футбола и волейбола стоит посетить парк «Фили».

«Песчаные площадки для игр расположены на берегу Москвы-реки рядом с двумя понтонными бассейнами. В «Филях» также можно поиграть в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, всех желающих приглашают на групповые занятия по баскетболу и мини-футболу. Расписание тренировок – на сайте парка», – говорится в сообщении.

Поиграть в пляжный футбол можно также в парках «Левобережный» и «Терлецкая дубрава».

«Площадок для игры в пляжный волейбол в наших зонах отдыха больше, так как этот вид спорта более популярен у гостей парков. Они есть в 11 зонах отдыха, в том числе в «Митине», «Кузьминках» и «Садовниках». Для любителей классического волейбола игровые площадки открыты в 15 парках. Их можно найти в парке Олимпийской деревни, на «Ходынском поле», в Измайловском и Гончаровском парках», – перечислили в пресс-службе Мосгорпарка.

Футбольное поле площадью более 4,5 тысячи квадратных метров открыто в парке «Борисовские пруды». Оно находится рядом с храмом Живоначальной Троицы. Поле покрыто искусственным газоном с резиновой крошкой. Вечером его освещают фонари. А чтобы мяч не вылетел за пределы поля, его огородили барьером из плотной канатной сетки.

Кроме того, парк «Борисовские пруды» лидирует по числу спортивных игровых площадок. Помимо футбольного поля, здесь есть еще 13 площадок для игры в баскетбол и волейбол. Площадка для пляжного волейбола расположена рядом с большим футбольным полем.

Поиграть в футбол на полях с искусственным покрытием можно также в Измайловском парке, парке у прудов «Радуга» и в Парке Горького. В последнем также есть площадка для игры в стритбол.

В Бабушкинском парке открыты две площадки размером 100 квадратных метров каждая. Они предназначены для игры панна, которая популярна в Западной Европе и напоминает мини-футбол. Однако в ней участвуют всего два игрока. Цель игры – забить максимальное число голов противнику со своей половины поля. Если мяч проходит в ворота сквозь ноги вратаря, матч заканчивается. Забившему игроку присваивают чистую победу.

Этим летом в городских парках создана разнообразная инфраструктура для занятий спортом. В зеленых зонах открыты площадки для воркаута, корты, футбольные поля, дорожки для бега, а также пункты проката спортивного инвентаря, самокатов, сегвеев и велосипедов. Кроме того, в парках проложено свыше 90 километров велодорожек.

Самые длинные из них (по 12 километров) находятся в парках «Сокольники» и «Митино».

В парках также организованы бесплатные спортивные, творческие и образовательные курсы для взрослых. Например, в Парке Горького можно заняться изучением иностранных языков, а в Нескучном саду – фитнесом.

В «Зарядье» и «Сокольниках» до 31 августа дважды в неделю проводят бесплатные двухчасовые мастер-классы по спортивным танцам. Гости парков могут не только освоить зажигательные движения буги-вуги и акробатического рок-н-ролла под руководством профессиональных танцоров, но и увидеть выступления именитых мастеров. Участие не требует регистрации.

В 37 городских парках проводят занятия йогой. Оздоровительные практики горожанам помогают освоить 150 сертифицированных инструкторов, которые смогут подбирать программы и для новичков, и для тех, кто уже знаком с йогой.