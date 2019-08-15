РИАМО - 15 авг. Врачи столичной больницы Вересаева вернули к жизни 33-летнюю пациентку с кровоизлиянием в стволе головного мозга, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Женщина поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии: она находилась в глубокой коме и с трудом могла самостоятельно дышать. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и начали интенсивную терапию. Компьютерная томография показала, что в стволе головного мозга произошло кровоизлияние с образованием гематомы объемом 7 миллилитров.

«Такая ситуация крайне опасна, так как ствол головного мозга – это важнейший участок, в котором сосредоточенны дыхательный, сердечно-сосудистый и другие центры жизненно-важных функций организма. Пациенты с патологией ствола мозга очень часто умирают мгновенно – еще до того, как их привозят в больницу», – заявил заведующий нейрохирургическим отделением №57 больницы Вересаева Евгений Сосновский.

Врачи боролись за жизнь женщины несколько дней. Состояние больной, помимо тяжелого кровоизлияния, усугубилось развитием сепсиса и другими тяжелыми осложнениями. Пациентка была на грани жизни и смерти, но проведенная комплексная интенсивная терапия дала положительный результат.

Как уточняется в материале, состояние женщины удалось стабилизировать, а затем и вывести на уровень средней тяжести – она вышла из комы, смогла дышать самостоятельно, появились слабые движения в конечностях.

Причиной кровоизлияния стала кавернозная ангиома (кавернома) – врожденная сосудистая патология, которая может никак не проявлять себя в течение всей жизни человека. Если это образование локализовано в жизненно важном участке мозга, кровоизлияние наносит огромный вред здоровью человека, вплоть до мгновенной смерти.

Врачи удалили каверному полностью благодаря сложнейшей операции. После стабилизации состояния она снова смогла самостоятельно дышать и была переведена в нейрохирургическое отделение.