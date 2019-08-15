РИАМО - 15 авг. 4,9 тысячи жителей Подмосковья проголосовали на портале «Добродел» за лучшего врача для детей и для взрослых, победителей объявят 17 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Голосование «Народный доктор Московской области» началось 1 августа. В нем население Подмосковья может выбрать лучшего детского и взрослого врача любой специальности. Эту инициативу запустили, чтобы оказать поддержку работникам медицинских учреждений региона.

«У каждого найдутся благодарные пациенты, желающие отметить работу своего врача. Учитывается отношение специалиста к пациенту: доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение и другие критерии», — сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что голос можно отдать только один раз и только за одного врача.

Наибольшее число человек проголосовали в Шатуре — 308 человек, Егорьевске — 287, Коломенском городском округе — 266, в Наро-Фоминском городском округе и Воскресенске — по 255 проголосовавших, Лыткарино — 233, Подольске — 231 человек. По итогам голосования будут определены два победителя: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».