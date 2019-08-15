РИАМО - 15 авг. Более 30 семей дома на Бескудниковском бульваре заключили договоры на новые квартиры по программе реновации жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Переселение жильцов дома на Бескудниковском бульваре, 50 стартовало 13 июня, когда 69 семей получили письма с предложением квартир в новостройках на Бескудниковском бульваре, 3, 5, 11 (корпуса 1 и 2) и Дмитровском шоссе (68 и 74, корпус 1).

«В настоящее время 50 семей, то есть 62% жителей дома, выбрали квартиры в новостройках и уже представили документы для подготовки договоров. Первые 32 семьи подписали договоры и получили ключи от нового жилья», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, еще 18 семей пригласили в центр информирования граждан для подписания документов по переселению в ближайшее время.

Программу реновации жилищного фонда два года назад утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее попали более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы. В рамках ее реализации будут расселены более 350 тысяч квартир.

Сейчас в программу реновации входит 338 стартовых площадок для строительства новых домов, общая площадь которых составляет порядка 4,9 миллиона квадратных метров.