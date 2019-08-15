РИАМО - 15 авг. За 36 лет существования Серпуховского путепровода полностью износилось дорожное покрытие и гидроизоляция объекта, капитальный ремонт объекта закончат до конца года, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя ГБУ «Гормост» Руслан Болотин.

Проектом предусматривается замена мостового полотна, гидроизоляции, а также ремонт колонн и опор сооружения.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме. На них задействовано порядка 50 единиц рабочих и 15 единиц техники. Работы планируется завершить до конца года», - сказал Болотин.

По его словам, ремонт выполняется в три этапа и на данный момент ведется на разделительной полосе. Работа организована так, чтобы не мешать бесперебойному потоку машин, который осуществляется по обе стороны от разделительной полосы.

Серпуховской путепровод был построен в 1983 году.