РИАМО - 15 авг. Неизвестный мужчина, открывший стрельбу в микрорайоне Белая Дача Котельников, забаррикадировался в здании, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент со стрельбой произошел около 14:00-15:00 в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники. Неизвестный мужчина произвел выстрел.

«Беспорядочной стрельбы не было. Сейчас стрелок забаррикадировался в здании», – сказал собеседник.

По его словам, полиция оцепила данное место. В результате выстрела никто не пострадал.