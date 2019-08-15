РИАМО - 15 авг. Следственный отдел по Химкам ГСУ Следственного комитета РФ по Подмосковью начал доследственную проверку по факту нанесения сотруднику полиции телесных повреждений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«15 августа 2019 года около 3-х часов ночи сотрудники патрульно-постовой службы УВД по САО Москвы во время патрулирования улицы Левобережной на севере столицы заметили двух мужчин. Увидев, что сотрудники полиции направляются к ним, мужчины принялись убегать», - говорится в сообщении.

Погоня продолжалась до территории городского округа Химки, где полицейским удалось догнать убегавших. Однако те не намеревались легко сдаваться. Один из них достал нож и ударил полицейского в живот. В конце концов злоумышленников задержали, но правоохранителю потребовалась госпитализация.

«Задержанными оказались приезжие из другого региона, которые находились в Москве проездом. В ходе осмотра их автомобиля обнаружено наркотическое средство — курительная смесь», - отмечается в материале.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельство происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.