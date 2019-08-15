РИАМО - 15 авг. На Северо-Западной хорде в столице построили 19 эстакад и четыре моста, что уже сейчас позволило увеличить пропускную способность хорды на 30%, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Протяженность возведенных эстакад и мостов составляет около 8,2 тысячи километров. На данный момент строительство СЗХ почти закончилось, так, шесть из восьми участков хорды уже ввели в эксплуатацию. В конце года ожидается завершение балочного моста через шлюз №9 Канала имени Москвы, который создаст межрайонные связки между проспектом Маршала Жукова, Рублевским и Можайским шоссе, и реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова.

«Самой длинной эстакадой является эстакада основного хода в створе улицы Боженко-Толбухина через Смоленское направление МЖД (общая протяженность – 1,393 километра)», – отмечается в сообщении.

Также в составе хорды возведены девять тоннелей. Их протяженность составляет 5,658 километра.

«Строительство тоннелей и эстакад позволило значительно улучшить транспортную ситуацию в округах, соединенных СЗХ (Западном, Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном), благодаря обеспечению бессветофорного движения автотранспорта», – уточнил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Уникальными объектами дорожной сети являются Алабяно-Балтийский тоннель и тоннель винчестерного типа на пересечении улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина.

Протяженность Алабяно-Балтийского тоннеля – 1935 метров, перекрытая часть – 1565 метров. Максимальная глубина – 29 метров. Тоннель проходит под Ленинградским проспектом и двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским) и Замоскворецкой линией метро, соединяя улицы Алабяна и Большую Академическую.

Второй тоннель примечателен тем, что встречные потоки машин будут двигаться на протяжении почти 100 метров друг над другом. Эта особенность связана с плотной застройкой на улице Народного Ополчения. Подобного винчестерного тоннеля нет во всей стране. Его длина составляет 786 метров.

Для обеспечения безопасного прохода пешеходов на хорде было возведено 18 подземных пешеходных переходов, 11 надземных и один пешеходный мост.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до конца года завершить строительство Северо-Западной хорды», – подчеркнул Бочкарев.

С открытием движения по балочному мосту через канал имени Москвы хорда поедет на всем направлении.