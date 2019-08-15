РИАМО - 15 авг. В подмосковном Егорьевске лесничий спас детенышей совки, гнездо с которым упало с ветки из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Неоднократно при проведении работ по отводу рубок и уходу за лесом в Егорьевском лесничестве госинспектор Виктор Соловьев проходил мимо ели, в кроне которой совка свила гнездо.

«На днях после прошедших дождей лесничий обнаружил, что ветка, не выдержав тяжести, обломилась и гнездо упало. Из ближайших кустов доносился тревожный крик птицы. Птица боялась подлететь к месту падения из-за человека, которого она воспринимала как угрозу», – говорится в сообщении.

Убедившись, что гнездо не пострадало, мужчина повесил его на той же высоте, где оно висело раньше, а также укрепил ветку, чтобы гнездо не пострадало в случае непогоды. На следующий день лесничий проверил – мать вернулась к детям.

Сплюшка или обыкновенная совка – вид птиц рода совки семейства совиные. Это ночная птица, предпочитающая лиственные леса, сады, парки, сосновые и арчовые редколесья. Питается сплюшка ночными бабочками и жуками, на позвоночных нападает редко. Может охотиться на мелких лягушек, ящериц, млекопитающих.