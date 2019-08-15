РИАМО – 15 авг. Московская мэрия отказала представителям оппозиции в проведении массового пикета на Сретенском бульваре 17 августа, такое решение власти мотивировали тем, что мероприятие может создать «помехи движению пешеходов», сообщает РБК.

В документе, имеющемся в распоряжении издания, уточняется, что пикет не только «создаст помехи движению пешеходов», но и «нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие».

«Заявку на мероприятие в мэрию подавал муниципальный депутат Андрей Морев. Он предлагал провести пикет на Сретенском бульваре, у памятника Владимиру Шухову», – говорится в статье.

Накануне столичные власти также отказали Мореву и муниципальным депутатам Илье Азару и Елене Филиной в проведении еще одной акции в поддержку кандидатов в Мосгодуму в формате шествия по бульварам.

«Заявку на акцию в таком формате была также подана на 17 августа. Свой отказ мэрия объяснила тем, что организаторы слишком поздно уведомили московскую власть о планах провести массовое мероприятие», – добавляется в сообщении.

Однако в ближайшую субботу на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ за честные выборы.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации было отказано 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными. Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты.

Двадцатого июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции, однако после нее многие приняли участие в несогласованном митинге в центре столицы.