РИАМО - 15 авг. Москвичи могут досрочно проголосовать на выборах в Мосгордуму с 28 августа по 7 сентября, сообщил в четверг секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

«Предлагается определить следующий режим работы территориальных избирательных комиссий города Москвы для проведения досрочного голосования избирателей на выборах депутатов Мосгордумы в период с 28 августа по 7 сентября 2019 года. Понедельник – пятница – с 16:00 до 20:00, суббота, воскресенье – с 10:00 до 14:00», - сказал Попов.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что досрочное голосование впервые будет проходить в воскресенье. Ранее в этот день ТИКи не работали.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам.